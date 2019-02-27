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وزير خارجية فنزويلا يدعو إلى لقاء بين الرئيسين مادورو وترامب

وزير خارجية فنزويلا يدعو إلى لقاء بين الرئيسين مادورو وترامب
weam.co/576432

دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا اليوم، في الأمم المتحدة إلى لقاء بين الرئيسين الفنزويلي نيكولاس مادورو والأميركي دونالد ترامب لمحاولة إنهاء الأزمة.

ووجه الوزير هذه الدعوة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي قاطعه دبلوماسيون خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي وأميركيا اللاتينية.

وقال وزير خارجية فنزويلا “نحن نقترح سبيل الحوار حتى مع الولايات المتحدة”، مضيفا في تساؤل “ولم لا يجري لقاء بين الرئيس مادورو والرئيس ترامب؟”.

يذكر أن ترامب كان سحب بلاده من عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في 2018.
وجاء الرد من السفير الأميركي روبرت وود الذي قال “الرئيس ترامب على استعداد للقاء الرئيس الحقيقي لفنزويلا وهو خوان غوايدو”.

واعترفت نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا وغالبية دول الاتحاد الاوروبي، بزعيم المعارضة الفنزويلية، رئيسا بالوكالة لفنزويلا.
من جانب آخر ندد وزير خارجية فنزويلا في مجلس حقوق الانسان مطولا بـ”العدوان” الاميركي على بلاده وخصوصا الحصار الاقتصادي وتجميد ارصدة فنزويليين في الخارج قدرها بقيمة 30 مليار دولار.

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