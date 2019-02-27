الرياض- الوئام:

يخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر اختباراً جديداً مع ليفربول الذي يستضيف واتفورد في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

ويسعى محمد صلاح للوصول إلى شباك واتفورد للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سبق وأن تمكن من التسجيل في ثلاث مواجهات جمعته بالفريق الملقب بـ”الجيش الأصفر” ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وذلك بقميص ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

وسجل “الفرعون المصرى” أول أهدافه فى مسابقة الدورى الانجليزى مع ليفربول وذلك فى تعادل واتفورد مع ليفربول فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2017 بملعب “فيكارج رود”، ضمن منافسات الجولة الاولى بالنسخة الماضية من منافسات البطولة، وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى 3\3.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

وسجل محمد صلاح 4 أهداف “سوبر هاتريك” وصنع هدفاً آخر فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب “آنفيلد” يوم 17 مارس الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

كما نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر فى مواصلة تفوقه أمام واتفورد، بعدما سجل هدفاً في فوز ليفربول بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 24 نوفمبر الماضي، بملعب “فيكارج رود”، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، ليرفع رصيده من الاهداف ضد واتفورد إلى 6.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني يورجن كلوب بتشكل مكون من: أليسون بيكر في حراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع متكون من أليكساندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

ومن المنتظر أن يقود منتصف الملعب الثلاثي فابينيو وكيتا وفينالدوم، أما بالنسبة للثلاثي الأمامي سيتكون كل من ماني شاكيري ومحمد صلاح، ويغيب عن هذه المواجهة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، ومن المنتظر أن يؤدي محمد صلاح الأدوار الخاصة به خلال هذه المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاربعاء 27-7-2019

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم الاربعاء 27-7-2019

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

المباراة: ليفربول ضد واتفورد الجولة الـ 28

الملعب: ملعب أنفيلد

التوقيت: اليوم الأربعاء 27-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 4

Movistar Liga de Campeones HD