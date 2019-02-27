لندن- الوئام:

تستأنف مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام في ديربي لندني على ملعب ستامفورد بريدج.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في العاشرة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة ويملك مباراة مؤجلة بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وتعرض كلا الفريقين لصدمة مطلع الأسبوع حيث خسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح كما سقط امام نفس الفريق الأسبوع الماضى بنتيجة 6/0 فى حين خسر السبيرز أمام بيرنلي بنتيجة 1/2.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

تشهد منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، مواجهة على صفيح ساخن بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبرز في ديربي العاصمة البريطانية لندن.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يأمل تشيلسي الخروج من أحزانه بسبب تراجع النتائج مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بخلاف ضياع لقب كأس الرابطة وأزمة حارسه الإسباني كيبا.. بينما يتطلع توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو للانتفاضة وتحقيق النقاط الثلاث، لمساعدته في سباق القمة خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة، وتلقى البلوز 6 هزائم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بجانب 5 تعادلات، وسجل الفريق 45 هدفاً واستقبل 29 هدفاً، ويعد البلجيكي إيدين هازارد هداف البلوز بالدوري برصيد 12 هدفًا.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وتلقى السبيرز 7 هزائم دون أي تعادل، وسجل الفريق 55 هدفاً واستقبل 27 هدفاً، ويبقى هاري كين الهداف برصيد 15 هدفًا.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

تقابل الفريقان من قبل 163 مرة، وفاز تشيلسي 69 مرة مقابل 54 فوزًا لتوتنهام و40 تعادلًا.. وانتهى آخر لقاء بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1 في كأس الرابطة يوم الـ24 من يناير الماضي، وهي النتيجة ذاتها لأول لقاء جمع الفريقين يوم الـ18 من ديسمبر 1909 بالدوري.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وحقق توتنهام أكبر فوز على تشيلسي يوم الـ9 من أكتوبر 1920 بنتيجة 5-0 بالدوري، بينما كان أكبر فوز للبلوز على السبيرز يوم الـ6 من ديسمبر 1997 بنتيجة 6-1 في كأس الاتحاد.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يبحث ساري عن حصد الفوز بأي طريقة لمصالحة جماهيره الغاضبة، والاقتراب خطوة من العودة للمربع الذهبي، بعد أن ضاعت أحلام التتويج بلقب كأس الرابطة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يقود تشيلسي الحارس كيبا رغم أزمة رفضه مغادرة الملعب في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة، بينما يلعب في خط الدفاع دافيد لويز وأنتونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا وإيميرسون، بينما يقود خط الوسط نجولو كانتي وجورجينهو وماتيو كوفاسيتش.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يعتمد ساري على المثلث الهجومي بقيادة إيدين هازارد وجونزالو هيجواين، مع الجناح الأيمن بيدرو أو ويليان، للضغط على دفاعات توتنهام ومحاولة هز الشباك.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يطمع بوكتينيو في عبور اختبار الديربي للاقتراب بشكل أكبر من صراع القمة رغم فارق ست النقاط مع ليفربول المتصدر.

ويفتقد توتنهام خدمات لاعب الوسط ديلي آلي، بجانب المهاجم فينسنت يانسن ويعتمد بوكتينيو على حارسه هوجو لوريس وأمامه الثلاثي توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين ودافينسون سانشيز في خط الدفاع.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره موسى سيسوكو، بجانب كيران تريبير الظهير الأيمن وبن دافيز الظهير الأيسر، مع دور كريستيان إريكسين في الربط بين الوسط والهجوم.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

ويلعب هاري كين كرأس حربة صريح، وخلفه الجناح السريع هيونج مين سون، للضغط على دفاعات البلوز ومحاولة الاختراق وهز الشباك.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وأوضح أن توتنهام سيحاول التفوق في الأطراف بشكل أكبر في ظل قوة وسط تشيلسي، متوقعاً أن تكون الكرات العرضية لكين وهيجواين عاملًا مهمًّا في حسم اللقاء.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الاربعاء 27-2-2019

البطولة : الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: تشيلسي ضد توتنهام

الملعب: ملعب ستامفورد بريدج.

التوقيت: اليوم الاربعاء الموافق 27-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + Sport 2 Polska

S.Sport Turkey

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Movistar Liga de Campeones HD2

RMC Sport 1