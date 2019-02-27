لندن- الوئام:

يواجه نادي مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبارًا صعبًا ضد نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء 27-2-2019 على ملعب “سيلهرست بارك” في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 7 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

ويسعى فريق كريستال بالاس أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وجاء التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: اشلي يونج – ليندلوف – سمولينج – لوك شاو.

خط الوسط: ماكتوميناي – بوجبا – سانشيز – بيريرا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو – مارسيال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

من جهة اخرى أكد مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، النرويجي أولي جونار سولشار، أن البرازيلي فريد ربما يشارك لأول مرة منذ أكثر من شهر واحد عند مواجهة كريستال بالاس اليوم الأربعاء، ويحتاج إلى استغلال الفرصة للتألق وترك بصمة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وأصبح فريد خامس أغلى لاعب في يونايتد عندما انضم في يونيو الماضي، لكنه عانى للتأقلم مع الدوري الممتاز، ودخل التشكيلة الأساسية سبع مرات طوال الموسم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وألمح سولشار إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يدخل التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط منذ توليه المسؤولية في ديسمبر، وذلك عقب إصابة ثنائي الوسط أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وقال سولشار إن “فريد يحتاج إلى اللعب بشكل رائع عندما ينال الفرصة ويواصل التدريب بجدية ويواصل العمل بجدية.. نملك في خط الوسط الثلاثي هيريرا و(بول) بوغبا وماتيتش وظهروا بشكل رائع معاً.. أنا متأكد أن فريد سيستغل الفرصة عندما يحصل عليها وربما يحدث ذلك أمام بالاس”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

وخرج يونايتد من المربع الذهبي عقب التعادل دون أهداف مع ليفربول المتصدر في الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس اليوم الاربعاء 27-2-2019

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس الأسبوع: 28

الملعب: سيلهرست بارك

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : محمد بركات

التوقيت: اليوم الاربعاء الموافق 27-2-2019 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 7