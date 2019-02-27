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حماس تعتقل كوادر حركة الصابرين الممولة من إيران

حماس تعتقل كوادر حركة الصابرين الممولة من إيران
weam.co/576453
الوئام - متابعات

اعتقلت حركة حماس، أمين عام حركة “الصابرين” في غزة هشام سالم وأربعة من كوادر الحركة الثلاثاء، بعد نحو ثلاث سنوات على ملاحقة سالم.

ووفقا لمواقع فلسطينية فإن عائلة سالم قالت إن الاعتقال جرى صباحاً لدى جهاز “المخابرات العامة” التابعة لحكومة “حماس”، ثم دهم عناصر من الأمن بيوت عدد آخر من كوادر “الصابرين”، وعملوا على تفتيشها ومصادرة حواسيب وهواتف محمولة. وحتى اللحظة لم يتضح سبب الاعتقال

وقالت مصادر إن لدى حماس قراراً من المكتب السياسي بإنهاء عمل “الصابرين” وجمع سلاحها، خاصة أن التحقيقات مع كوادرها تدور حول مواقع الأنفاق ومخازن الأسلحة الخاصة بهم.

وأضافت أن اختيار هذا التوقيت لتنفيذ الاعتقالات مرتبط بطلبات من دول عربية ضغطت على المكتب السياسي، ولاسيما قطر ومصر، وخاصة بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، وجراء التخفيض الكبير على الدعم الإيراني لـ”حماس”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت نهاية السنة الماضية “الصابرين” على “قائمة الإرهاب”، في اليوم نفسه الذي وضعت فيه رئيس “حماس” إسماعيل هنية على القائمة نفسها.

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