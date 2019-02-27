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دهسته سيارة

الشرطة السودانية تنفى تورط القوات النظامية في مقتل طفل

الشرطة السودانية تنفى تورط القوات النظامية في مقتل طفل
weam.co/576454
الوئام-متابعات

نفت الشرطة السودانية، مساء اليوم ،الأربعاء، تورط الأجهزة الأمنية في مقتل طفل سوداني.
وكانت لجنة الأطباء السودانية المركزية قد قالت في وقت سابق، اليوم، إن
طفلا وشقيقه تعرضا للدهس بواسطة سيارة دفع رباعي تتبع القوات النظامية بحي الدروشاب في الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي للشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إن الحادثة وقعت من قبل شخص معروف بمكان عمله وصفته كان يقود سيارة ” لاندكروزر ” بطيش وعند وصوله إلى مدخل الحي الذي يسكن فيه الطفلان، فقد السيطرة على السيارة وانعطف يمينا خارج الأسفلت، واصطدم بعمود كهرباء، ومن ثم أصاب الطفلين اللذين كانا ينامان جوار سُوَر أحد المنازل من الخارج.
وأضاف الناطق الرسمي أن أحد هذين الطفلين توفى متأثرا بجراحه، بينما تم احتجاز الطفل الآخر في المستشفى لتلقي العلاج.
ونفى اللواء عبد الرحيم تماما بيان نشرعلى موقع الشرطة على صفحة
“فيسبوك” يحمل سيارة للجيش المسؤولية عن الحادث.

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