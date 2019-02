خالد بن سلمان: لهذه الأسباب استقال ظريف

الوئام - متابعات

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، إن المملكة العربية السعودية تعلمت الطريقة الصعبة بأن وزير خارجية إيران جواد ظريف مجرد وجه آخر لعملة واحدة. الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان.

وأضاف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ظريف ربما أعلن استقالته لأنه أدرك أخيراً أن خطابه السلمي في أوروبا لا يستحق الكثير من العودة إلى الوطن. نسمع دائما ما يقال في طهران وظريف ليس في أوروبا.

Perhaps @JZarif announced his resignation because he finally understood that his peaceful rhetoric in Europe isn’t worth much back home. We always listen to what is said in Tehran and not by Zarif in Europe pic.twitter.com/Mc1iWaii2n

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2019