حرب صور مزيفة تنفجر بين الهند وباكستان

الوئام - متابعات

أسقط الجيش الباكستاني مقاتلين عسكريين هنديين خلال ليلة 26-27 فبراير، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

لطالما حاربت باكستان والهند حول كشمير، وهي منطقة تقع بين الدولتين. ولكن هذا التحول الأخير في الصراع كان مصحوبا بمعركة من الصور المزيفة – وكان الناس على وسائل الإعلام الاجتماعية والسياسيين والإعلاميين من الجانبين يشاركون الصور الزائفة في محاولة للاحتفال بجيشهم وتشويه سمعة الجانب الآخر.

وفي 14 فبراير، عبرت الجماعة الإرهابية “جيش محمد”، ومقرها باكستان، الحدود وقتلت 40 من القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

وفي 26 فبراير، رد الجيش الهندي بشن ضربات على ما قال إنه معسكر تدريب جيش محمد في بالاكوت في باكستان. هذه هي المرة الأولى منذ الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 التي قصفت فيها الهند الأراضي التي تمتلكها باكستان.

نشر أشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي في كلا البلدين شريط فيديو يقولون إنه يظهر صاروخًا أطلقته طائرة هليكوبتر من طراز ميراج هندي على قاعدة تدريب جيش محمد.

ومع ذلك، فإن الفيديو يأتي في الواقع من “Arma 2” – لعبة فيديو عسكرية. تم نشر المقطع من اللعبة على YouTube قبل أربع سنوات ، في 9 يوليو 2015. في هذا الجزء من لعبة الفيديو ، تقوم طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي بمهاجمة قوات طالبان.

في اللقطات المشتركة على الشبكات الاجتماعية، تم اقتصاص الفيديو لإخفاء الشعار الأبيض والأحمر على الجانب الأيسر السفلي من الفيديو – ولكن إذا انتبهت ، يمكنك رؤية شعار “DD” نفسه في أعلى كلا أشرطة فيديو. هناك أدلة أخرى: مثل الأرقام الموجودة على كل من الفيديو هي نفسها.

الفيديو الذي تتم مشاركته عبر الإنترنت هو مستخرج من الفيديو الأطول والأصلي. يبدأ المستخرج في 00:29 من الفيديو الأصلي.

سقط العديد من الصحفيين الهنود والسياسيين في الفيديو المزيف، أعاد فيكاس بهادوريا ، الصحفي في قناة ABP الإخبارية الهندية، نقل الفيديو إلى أكثر من 25000 متابع.