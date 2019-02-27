“فولكس فاجن” تتعاون مع “مايكروسوفت” لربط السيارات بالإنترنت

أعلنت شركتا الألمانية “فولكسفاجن” للسيارات و”مايكروسوفت” الأمريكية للبرمجيات، اليوم، اعتزامهما تقديم خدمات الحوسبة السحابية للسيارات في عدد من البلدان أكبر مما كان

مقررا سابقا.

وقال الرئيسان التنفيذيان للشركتين في العاصمة الألمانية برلين إن خدمة “فولكسفاجن أوتوموتيف كلاود” التي تستخدم تكنولوجيا “مايكروسوفت” للحوسبة السحابية ستكون متاحة في الولايات المتحدة والصين إضافة إلى أوروبا.

وتسعى “فولكسفاجن” وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا في توصيل كل طرز سياراتها المستقبلية بالإنترنت، وبخاصة عائلة “آي.دي” للسيارات الكهربائية بما يتيح لأصحاب هذه السيارات الوصول إلى المزيد من خدمات الإنترنت أثناء ركوب السيارة.

وقال “هيربرت دايس” الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكسفاجن” إن عائلة سيارات “آي.دي” ستكون أولى السيارات التي تستخدم خدمة “أوتوموتيف كلاود”، مضيفا “سيتم طرحها في السوق الأوروبية عام .2020 وفي العام نفسه سيبدأ إنتاجها في الصين” ومن المنتظر بدء إنتاج سيارات “آي.دي” في الولايات المتحدة عام .2022

يذكر أن “فولكسفاجن” و”مايكروسوفت” تعملان الآن على “أول مشروعات توفير خدمة الشبكات للسيارات” مع التركيز على حلول الاتصالات والملاحة، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي يتم تحديدها على أساس تفضيلات كل عميل.