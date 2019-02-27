النجم الساحلي يسقط المريخ في ذهاب نصف نهائي البطولة

فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه المريخ السوداني اليوم الأربعاء 1/0 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية.

وأحرز اللاعب مرتضى بن وناس، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبذلك يتأجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية إلى لقاء الإياب، الذي سيقام بأم درمان يوم 29 مارس المقبل.

ويكفي النجم التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة النجاح في هز الشباك للحصول على بطاقة التأهل للنهائي، فيما بات يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أراد الاستمرار في البطولة.