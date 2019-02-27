مسؤول أمريكي: خطر تحركات عسكرية أخرى من الهند وباكستان مرتفع بشكل غير مقبول

الوئام-متابعات

قال مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم ،الأربعاء إن مخاطر أن تقدم الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال البلدان إنهما أسقطا طائرات لبعضهما البعض.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لرويترز إن”المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من التحركات العسكرية من أي من الجانبين مرتفعة بشكل غير مقبول على البلدين وجيرانهما والمجتمع الدولي و الولايات المتحدة

تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان وتدعو الجانبين

للتحرك فورا لنزع فتيل الوضع”.