واشنطن تطلب التصويت الخميس على مشروع قرار حول فنزويلا في الأمم المتحدة

الوئام - متابعات

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، تعتزم طرحه للتصويت قبل نهاية هذا الأسبوع، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا تحت إشراف دولي، مع إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجاء في الوثيقة: “أن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى بدء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية بمراقبة دولية”.

وأعلنت ممثلة كوبا الدائمة لدى الأمم المتحدة، آنا رودريغيز، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية تمهد الأرضية لعملية عسكرية ضد فنزويلا تحت ذريعة إنسانية.

وقالت رودريغيز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن “الولايات المتحدة تعد الأرضية لعمل عسكري تحت ذرائع إنسانية، فضلا عن مواصلتها لابتكار الذرائع لشن عدوان عسكري ضد فنزويلا”.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.