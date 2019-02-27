المعارض الفنزويلي “غوايدو” يزور البرازيل

يصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت حوالى 50 دولة به رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إلى البرازيل مساء اليوم، للقاء الرئيس جائير بولسونارو، كما أفادت مصادر برازيلية وفنزويلية.

وبحسب الوكالة الفرنسية الرسمية فإن زعيم اليمين المتطرف سيستقبله الخميس في برازيليا.

وكان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة المناوئة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو زار الجمعة كولومبيا لتنسيق دخول عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. ولم يتسن ادخال المساعدات إلى هذا البلد الذي يشهد أزمة.

وأكد غوايدو في بوغوتا الثلاثاء أنه ينوي العودة إلى بلاده رغم إمكانية اعتقاله لانتهاك منع القضاء خروجه من أراضي فنزويلا.