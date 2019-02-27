التعليقات: 0

السهلاوي يوجه رسالة لجماهير النصر قبل لقاء الشباب

السهلاوي يوجه رسالة لجماهير النصر قبل لقاء الشباب
weam.co/576488

وجه محمد السهلاوي، مهاجم النصر رسالة لجماهير الفريق قبل لقائه المرتقب أمام الشباب غدا الخميس ضمن منافسات  دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

السهلاوي كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جماهير العالمي الغاليين غداً لقاء هام امام شقيقنا نادي الشبابـ كونوا كما عهدناكم دائماً أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى”.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين  من عمر بطولة الدوري.
ويتواجد النصر في المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد 46 نقطة في حين يحل الشباب ثالثاً برصيد 40 نقطة.

روابط ذات صلة

لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الشباب و النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض

لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الشباب و النصر دوريًا إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض

النصر يفوز على الفيحاء بهدف عبد الرزاق حمد الله

النصر يفوز على الفيحاء بهدف عبد الرزاق حمد الله

بالصور.. الشباب يكرم العاشق “الكفيف”

بالصور.. الشباب يكرم العاشق “الكفيف”

بعد فوزه على اجمك الأوزبكي برباعية .. النصر يتأهل الي دور أبطال آسيا

بعد فوزه على اجمك الأوزبكي برباعية .. النصر يتأهل الي دور أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>