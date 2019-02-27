السهلاوي يوجه رسالة لجماهير النصر قبل لقاء الشباب

وجه محمد السهلاوي، مهاجم النصر رسالة لجماهير الفريق قبل لقائه المرتقب أمام الشباب غدا الخميس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

السهلاوي كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جماهير العالمي الغاليين غداً لقاء هام امام شقيقنا نادي الشبابـ كونوا كما عهدناكم دائماً أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى”.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد 46 نقطة في حين يحل الشباب ثالثاً برصيد 40 نقطة.