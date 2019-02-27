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رونالدو يسعى لـ”خطف الزبائن” من تركيا

رونالدو يسعى لـ”خطف الزبائن” من تركيا
weam.co/576490
الوئام - متابعات

يسعى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو إلى بناء إمبراطوريته المالية، رغم وضعه المتأزم كرويا في دوريا أبطال أوروبا، وهذه المرة وجه “الدون” اهتمامه نحو زراعة الشعر.

وقال تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية، إن النجم البرتغالي قرر افتتاح مركز لزراعة الشعر في مدريد، بمشاركة صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستكون مديرة المركز.

وأضاف التقرير أن المركز الجديد سيعين 150 موظفا يعملون في 18 غرفة طبية، مجهزة لعمليات زراعة الشعر.

ووضع هداف دوري الأبطال مليون يورو حتى الآن في مشروعه الجديد، ويخطط لاستثمار 25 مليون يورو إضافية في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت متحدثة باسم الشركة الجديدة إن العيادة تسعى لاستقطاب الزبائن للقدوم إلى مدريد عوضا عن تركيا، المعروفة بمراكز زراعة الشعر.

وقال رونالدو: “بالإضافة لكرة القدم، أنا لدي اهتمام كبير بالصحة والتكنولوجيا والبحوث، وهي مجالات أود الاستثمار بها. أردت أن تكون عيادتي الأولى في مدريد، وهي المدينة التي عشت بها سنوات عديدة”، حيث لعب 9 مواسم مع ريال مدريد.

وسيبدأ سعر عملية زراعة الشعر في عيادة رونالدو الجديدة من 4 آلاف يورو، علما أن العيادة سوف تفتتح في مارس المقبل.

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