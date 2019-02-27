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لبيعه لجهات خارجية

رويترز: فنزويلا نقلت 8 أطنان ذهب من البنك المركزي الأسبوع الماضي لبيعه لجهات خارجية

رويترز: فنزويلا نقلت 8 أطنان ذهب من البنك المركزي الأسبوع الماضي لبيعه لجهات خارجية
weam.co/576503
الوئام-متابعات

أكد نائب معارض أن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نُقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي في أحدث إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على العملة الصعبة في ظل
اشتداد العقوبات.
وقال النائب المعارض انجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية لرويترز إن
الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من
الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك.
وأردف ألفارادو قائلا “إنهم يخططون لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني”.
ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعليق.
ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية، التي تحدثت بعد أن طلبت
عدم الكشف عن هوياتها، إلى أي وجه نقل البنك الذهب. وقالوا إن
العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيجا في
رحلة إلى الخارج.

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