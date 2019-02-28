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إخلاء مطار “كييف” بعد بلاغ عن وجود قنبلة

إخلاء مطار “كييف” بعد بلاغ عن وجود قنبلة
weam.co/576511

أخلت السلطات الأوكرانية، اليوم، مطار كييف الدولي من المسافرين بعد تلقي بلاغا من مجهول يفيد بوجود قنبلة داخل المطار.

وأعلن المكتب الصحفي للمطار، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنه حوالي الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي، تلقت خدمة المطار بريدا إلكترونيا حول وجود قنبلة موقوتة في مطار كييف الدولي، مضيفًا أنه في الوقت الحالي، يستمر إخلاء الركاب من قاعات المطار.

ووفقا للمكتب الصحفي، فقد حضر إلى المكان خبراء المتفجرات وفريق التحقيق، وهم يقومون الآن بتفتيش مبنى المطار والمنطقة المحيطة به.

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