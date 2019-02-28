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تأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة

البرلمان البريطاني يصوت لصالح قرار يمنح له صلاحيات أكبر في بريكست

البرلمان البريطاني يصوت لصالح قرار يمنح له صلاحيات أكبر في بريكست
weam.co/576521
لندن- الوئام:

صوّت مجلس العموم البريطاني مساء امس الأربعاء بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.

وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء موافقتها إعطاء مجلس العموم فرصة للتصويت على قرار تكميلي يمنع خروج البلاد بدون اتفاق، وآخر يدعو إلى تأجيل الخروج في حال تم رفض مسودة الاتفاق مع بروكسل.

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