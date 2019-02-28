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للعمل بمدينة الجبيل الصناعية

وظائف برواتب تنافسية وبدلات للجنسين في أرامكو توتال ساتورب

وظائف برواتب تنافسية وبدلات للجنسين في أرامكو توتال ساتورب
weam.co/576526
الجبيل- الوئام:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية (للرجال والنساء).

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة تفاصيلها كالأتي:

مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor).
– بكالوريوس (هندسة، إدارة أعمال، موارد بشرية)
– خبرة 8 سنوات في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي.

موظفة إصدار هويات وملصقات (ID and Sticker Female).
– دبلوم فني أو تقني لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة .
– لا يشترط الخبرة .

مساح كميات (Quantity Surveyor).
– دبلوم ثلاث سنوات أو بكالوريوس (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) .
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الدبلوم أو 3 سنوات لحملة البكالوريوس.

مفتش ميداني (Area Inspector).
– بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال .
– شهادة معتمدة من معهد البترول الأمريكي (API).

ومن ضمن مزايا العمل في الشركة رواتب تنافسية وبدل سكن وبدل نقل وإجازة سنوية مدفوعة وتأمين طبي وراتب إضافي سنوي.

بدل إجازة (70% من الراتب) وبرنامج تملك المنازل للسعوديين وبدل تأثيث يدفع مرة واحدة وهدايا خدمة كل خمس سنوات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://career5.successfactors.eu/career?company

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