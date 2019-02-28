وظائف برواتب تنافسية وبدلات للجنسين في أرامكو توتال ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية (للرجال والنساء).
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة تفاصيلها كالأتي:
مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor).
– بكالوريوس (هندسة، إدارة أعمال، موارد بشرية)
– خبرة 8 سنوات في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي.
موظفة إصدار هويات وملصقات (ID and Sticker Female).
– دبلوم فني أو تقني لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة .
– لا يشترط الخبرة .
مساح كميات (Quantity Surveyor).
– دبلوم ثلاث سنوات أو بكالوريوس (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) .
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الدبلوم أو 3 سنوات لحملة البكالوريوس.
مفتش ميداني (Area Inspector).
– بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال .
– شهادة معتمدة من معهد البترول الأمريكي (API).
ومن ضمن مزايا العمل في الشركة رواتب تنافسية وبدل سكن وبدل نقل وإجازة سنوية مدفوعة وتأمين طبي وراتب إضافي سنوي.
بدل إجازة (70% من الراتب) وبرنامج تملك المنازل للسعوديين وبدل تأثيث يدفع مرة واحدة وهدايا خدمة كل خمس سنوات.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://career5.successfactors.eu/career?company