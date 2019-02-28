إنفانتينو يأمل في زيادة منتخبات مونديال 2022

زيورخ- الوئام:

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، مجدداً عن أمله في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة المقررة في 2022 من 32 إلى 48 فريقاً.

وصرح إنفانتينو اليوم الأربعاء، خلال تواجده في العاصمة الإيطالية روما: في هذا الشأن (بعض المباريات) يتعين أن تقام خارج البلاد.

ومن المقرر أن يزداد عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم عام 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى 48 منتخباً.

واعترف إنفانتينو اليوم بأن التوسع في عدد المشاركين بمونديال 2022 لن يكون سهلاً.وشدد إنفانتينو على أنه يتعين اتخاذ قرار بحلول يونيو والمقبل.

ويعتزم “فيفا” مناقشة إمكانية التوسع في عدد المنتخبات المشاركة بمونديال 2022 خلال اجتماعات مجلس “فيفا” المقبل يومي 14 و15 مارس (آذار) القادم، كما يمكن اتخاذ قرار بشأن تلك المسألة خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي (كونغرس)، الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، بمشاركة الـ211 دولة الأعضاء في “فيفا”.