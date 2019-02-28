أسعار النفط تراوح مكانها في آسيا

سنغافورة- الوئام:

تبدو أسعار النفط مستقرة الخميس في آسيا غداة ارتفاع كبيرة، لكن التفاؤل يبقى سائدا بسبب خفض في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوضع في فنزويلا.

وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم ابريل سنتين ليبلغ سعره 56,92 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل فقد تراجع 20 سنتا وبلغ 66,19 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا الأربعاء بعد تراجع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ 1996.

وارتفع سعر برميل برنت 1,18 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما ربح برميل النفط الخفيف 1,44 دولار أو 2,6 بالمئة.

ويعتقد المحللون أن الأسعار ستواصل ارتفاعها بفضل جهود أوبك لخفض العرض وعلى الرغم من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع لإبقاء الأسعار منخفضة.

وقال ادوارد مويا المحلل في مجموعة “أواندا” إن “المعركة بين أوبك والرئيس ترامب ستتكثف على الأرجح مع ارتفاع أسعار النفط”.

وكانت أوبك وشركاؤها بمن فيهم روسيا، فرضوا سقف إنتاج تم تشديدها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وساهم هذا الإجراء في رفع الأسعار منذ بداية العام. فقد بلغت الجمعة أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، ليصل سعر برميل برنت إلى 67,73 دولارا، وسعر النفط الخفيف إلى 57,81 دولارا.