وظائف شاغرة “للرجال” على كادر أعضاء النيابة العامة

الوئام - متابعات

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق” على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

• أن يكون سعودي الجنسية.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك.

• أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

• أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

• أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

• أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

• ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

• أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

• ألا يكون سبق ان اجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء.

• ألا يكون موظفاً حكومياً.

فعلى من لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الالكتروني للنيابة العامة https://eservices.bip.sa/Public/Jobs/Jobs.aspx خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة 1440هـ حتى 8 رجب 1440هـ.

علماً بأن النيابة العامة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة ، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك ، وعلى المتقدم مراعاة الآلية التالية:

1. التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني.

2. المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط التالي http://87.101.230.11/exams_list.aspx

علماً أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الخميس 15 شعبان 1440هـ والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.

طريقة التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم :

تتم عملية التسجيل في اختبار النيابة العامة بثلاث خطوات ، هي :

أ ـ فتح الملف .

ب ـ التسجيل في الاختبار .

ج ـ تسديد المقابل المالي ، وفيما يلي توضيح لكل منها :

أولا :

فتح الملف وتسجيل البيانات الشخصية والحصول على المشترك ( للمرة الأولى فقط ) :

عند تسجيلك في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) ، فإنه يجب عليك تسجيل بياناتك الشخصية عن طريق موقع المركز على الإنترنت والتي سيتم التحقق منها، ومن ثم إنشاء ملف خاص بك لدى المركز ، وسيتم إعطاؤك رقم مشترك دائم تستخدمه طيلة تعاملاتك مع المركز . ويعتبر هذا الرقم بمثابة الرقم السري . ويتم ذلك فقط من خلال موقع المركز على الانترنت www.qiyas.org

البيانات المطلوبة لإنشاء الملف : ؟ الاسم ؟ رقم السجل المدني ؟ تاريخ الميلاد ؟ رقم الهاتف الثابت والجوال ؟ البريد الالكتروني (إن وجد) , ويجب على صاحب الملف تحديث أي تغيير في البيانات خاصة رقم الهاتف الجوال من خلال الدخول للملف في أي وقت.

ثانيا :

عند إتمامك لعملية فتح الملف وحصولك على رقم المشترك ، يمكنك التسجيل واختيار الموعد المناسب لك في الاختبارات المطروحة والموضحة في موقع المركز على الانترنت وتستطيع التسجيل من خلال موقع المركز على الانترنت أو الهاتف الموحد الخاص بالتسجيل ( 920001170) وبعد اختيارك للموعد سيتم حجز مقعد لك وفي حالة عدم توفر مقاعد شاغرة سيطلب منك اختيار موعد آخر وإذا تم الحجز سيتم توجيهك لتسديد المقابل المالي المطلوب منك.

ثالثا :

تسديد المقابل المالي لحساب المركز الوطني للقياس والتقويم:

بعد حجز الموعد يجب عليك تسديد المقابل المالي الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم لدخول الاختبار ( 200 ريال ) ، علماً أن تسديد الرسوم شرطاً أساسياً لدخول الاختبار .

3-سوف يتلقى المتقدم رسالة على بريده الالكتروني تتضمن معلومات مهمة للمتقدم وتفيد باستلام طلبه.

4-يتم إرسال رسائل نصية للمجتازين لاختبار القياس تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية .

للاستفسار الاتصال على الأرقام 0118400259 / 0118400278