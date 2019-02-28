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واستمرار العقوبات

فشل قمة هانوي بين ترامب وكيم.. ووعد بوقف التجارب النووية

فشل قمة هانوي بين ترامب وكيم.. ووعد بوقف التجارب النووية
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الوئام - وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق، بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأورد ترامب للصحفيين أن القمة انتهت في أجواء “ودية”، موضحا أن كوريا الشمالية قطعت وعدا بوقف التجارب النووية، لكن القمة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، ودون وجود خطط للقاءات جديدة.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه: “كانت لدينا أوراق جاهزة للتوقيع لكن ذلك لم يكن صائبا.. ومازال بالإمكان التوصل إلى شيء “مميز” مع كوريا الشمالية”.

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