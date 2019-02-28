الوئام - متابعات

يحل فريق النصر، اليوم، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الشباب، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة من خلال 11 انتصارًا و7 تعادلات و3 هزائم، وسجل الليث الأبيض 28 هدفًا واستقبل 13 هدفًا ويعد الروماني كونستانتين بوديسكو هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة من خلال 14 انتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم وسجل 41 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويعد المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف العالمي برصيد 14 هدفًا.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وفاز النصر في آخر 4 مواجهات ضد الشباب في بطولة الدوري، بالنتيجة ذاتها وهي هدف نظيف، بينما كان آخر انتصار للشباب على النصر في مايو 2016 .

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يطمع الشباب في إنهاء تفوق النصر بجانب الاقتراب من التواجد في سباق القمة وتثبيت الأقدام بالمربع الذهبي مع التطور الفني الذي يعيشه الفريق مع مدربه الروماني ماريوس سوموديكا.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يعاني الشباب غياب أبرز لاعبيه الهداف الروماني بوديسكو بجانب الواعد تركي العمار للإصابة والجناح البرازيلي سيبا للإيقاف.. ويعتمد سوموديكا على خطة 3-5-2 بوجود الحارس التونسي فاروق بن مصطفى وأمامه الثلاثي الجزائري جمال بن العمري والروماني فاليريكا جامان ومحمد سالم في خط الدفاع.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويقود خط الوسط البرازيلي لويز أنطونيو وبجواره عبد المجيد الصليهم مع صانع اللعب المغربي مبارك بوصوفة والظهير الأيمن حسن معاذ والظهير الأيسر عبد الملك الشمري بينما يقود الهجوم الجامبي أبوبكر تراولي وحسن الراهب أو خالد الكعبي.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يبحث النصر مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا عن الفوز ولا شيء سواه، للاستمرار في ملاحقة الهلال على الصدارة ، ويغيب عن صفوف الفريق البرازيلي مايكون بيريرا للإصابة كما تحيط الشكوك بمشاركة مواطنه برونو أوفيني بسبب شكواه من آلام أيضاً.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويعتمد فيتوريا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي عبد الله مادو وعمر هوساوي الثنائي المخضرم في قلب الدفاع بجانب حمد المنصور وعبد الرحمن العبيد كظهيري جنب.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري والبرازيلي بيتروس ومواطنه جوليانو مع عودة النيجيري أحمد موسى وتواجد المغربي نور الدين أمرابط ويقود المغربي عبد الرازق حمد الله الهجوم.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وقال عادل عبد الرحمن ، مدرب الشباب السعودي الأسبق ، لـ“إرم نيوز“ إن الشباب يقدم موسمًا طيبًا وتحسن بشكل كبير إلا أن الغيابات ستؤثر على جاهزية الفريق لحصد النقاط الثلاث خاصة مع غياب المهاجم الروماني بوديسكو.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وأضاف: “النصر أيضًا، لديه غياب مؤثر في خط الدفاع، ولكن عودة موسى وتألق حمد الله ووجود أمرابط يجعل العالمي فريقًا مميزًا”.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

المباراة: الشباب أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الملعب: ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض

التوقيت: اليوم الموافق 28-2-2019 في تمام الساعة 8:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

ksa sports 1

المعلق عبد الله الحربي

قناة دوري بلس 1

المعلق جعفر الصليح.