“حقوق الإنسان اليمنية” تستغيث بالمجتمع الدولي من الانتهاكات الإيرانية الحوثية

واس - الوئام:

طالبت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، اليوم، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيهم بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم.

وأوضحت أن المليشيا ومنذ انقلابها على السلطة فجرت ونسفت أكثر من ٩٠٠ منزلاً من منازل معارضيها في عموم المحافظات اليمنية، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي و منها القرار رقم 2216.

واستغرب البيان ما أسماه صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ضد المدنيين العزل من حصار وقصف القرى الآهلة بالسكان، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى الضغط بكل الوسائل على الميليشيا الإرهابية وإجبارها على التوقف عن استهداف المدنيين وفك الحصار عنهم.