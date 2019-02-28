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عُثر عليها مُخبأة داخل إطارات تسير عليها إحدى المركبات

جمرك حالة عمار يحبط محاولة تهريب أكثر من 99 ألف حبة كبتاجون

جمرك حالة عمار يحبط محاولة تهريب أكثر من 99 ألف حبة كبتاجون
weam.co/576580

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر منفذ حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية، تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (99.110) تسعة وتسعون ألف ومائة وعشر حبات، بإخفائها في أماكن متفرقة من مركبته التي يقودها، إلا أن جمرك حالة عمّار تمكّن من إحباط هذه المحاولة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار محمد بن علي قيسي، أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنية، بحيث تم إخفاء الحبوب في إطارات المركبة التي تسير عليها وذلك بعد استحداث طبقة من الألمنيوم وتثبيتها بشكل دائري باللحام على “الجنوط”.

وأضاف “قيسي”، أن طريقة التهريب الفنية التي قام بها المهرب وغيرها من الطرق تُعد من الأساليب المألوفة لمنسوبي الجمارك حيث تم إحباط الكثير من محاولات التهريب بنفس هذه الأساليب، مبينًا أن الجمارك السعودية في هذا المجال تبذل أقصى جهودها لمنع دخول هذه الآفة وغيرها من أنواع المخدرات.

يُذكر أن جمرك حالة عمّار حقق نجاحًا ملفتًا مطلع العام الماضي بإحباطه تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4 ملايين و839 ألف حبة كبتاجون وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى المركبات القادمة.

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