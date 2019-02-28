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سول: الإخفاق في التوصل لاتفاق بين ترامب وكيم أمر مخيب للآمال

سول: الإخفاق في التوصل لاتفاق بين ترامب وكيم أمر مخيب للآمال
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أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن خيبة أملها لانهيار المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال قمتهما في هانوي.

ومع ذلك، أعرب مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية سوف تواصلان الحوار.

وقال متحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي، إنه لأمر مخيب للآمال أن يخفق كيم وترامب في التوصل لاتفاق كامل خلال قمة اليوم”.

وأضاف: “مع ذلك، يبدو من الواضح أنهما أحرزا تقدما أكثر من أي وقت مضى.”

وكان ترامب، وصف اليوم قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنها كانت “جيدة”، وصرح بأن الجانبين قررا مواصلة المحادثات في المستقبل.

وقال، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجيته مايك بومبيو في هانوي، :”شعرنا بأنه من غير الجيد توقيع أي شيء”.

 

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