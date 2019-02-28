420 وظيفة للرجال والنساء من 12 شركة بالقطاع الخاص

متابعات - الوئام:

أعلنت (12) شركة في القطاع الخاص عن رغبتها في شغل (420) وظيفة في عدد من المجالات منها (252) وظيفة رجالية و (168) نسائية، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، وسيتم تنظيم المقابلات الخاصة بهذه الوظائف خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس بكل من غرفة الرياض ومقر الشركات.

وتبدأ في يوم الأحد 3 مارس المقابلات الشخصية لشغل وظيفة للرجال في شركة الصقور للمعدات الصناعية تحت مسمى (مستشار مبيعات) وستكون المقابلات بمقر الشركة من التاسعة صباحا وحتى الظهر، أما في الاثنين 4 مارس ستجري بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحا المقابلات الشخصية للرجال لشغل وظائف (ادارة حملات رقميه، صناعة محتوى، مصمم موشن جرافيك، مصمم مواقع، مصمم تطبيقات، مصور) بشركة شركة آرتنا المحدودة.

كما يتم بمقر الغرفة الثامنة صباحا اجراء المقابلات الشخصية للراغبات من النساء في شغل وظيفة (مندوبة مبيعات) بالشركة العربية للبلاط المحدودة، كما ستجري ايضا بمقر مؤسسة واو الانارة والكهرباء من الرابعة الى الخامسة مساء المقابلات الشخصية للرجال لشغل وظيفة (كاشير)، كذلك سيتم في هذا اليوم بمقر شركة قصر الأواني اجراء المقابلات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا للراغبات من النساء في شغل وظيفة (مشرفة طلبات مواقع).

أما في يوم الثلاثاء 5 مارس فستجري المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحا للراغبين من الرجال في شغل وظيفة (مستشار مبيعات) في شركة درعة، كما ستجرى في نفس اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات للنساء الراغبات في شغل وظيفة (كاشير) بشركة مجموعة زيد الحسين، و ستجرى في هذا اليوم أيضا المقابلات الشخصية بمقر مطاعم البيك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا للراغبين في شغل وظائف تحت مسمي (إنتاج، كاشير، أمن).

ويوم الأربعاء 6 مارس ستجري بمقر شركة الشايع المقابلات الشخصية من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا للراغبين من الرجال في شغل وظائف (بائع أول، مساعد مدير معرض، مدير معرض )، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحا اجراء المقابلات للراغبات من النساء في شغل وظائف في شركة آرتنا المحدودة تحت مسمي (ادارة حملات رقميه، مصممة موشن جرافيك، مصممة مواقع، مصممة تطبيقات، مصورة)، كما ستجرى في نفس اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحا المقابلات الشخصية للراغبين من الرجال في شغل وظائف بشركة هرفي للخدمات الغذائية تحت مسمي (محاسب زبائن، مشرف مبيعات، مندوب مبيعات)، ايضا سيتم في هذا اليوم الثامنة صباحا بمقر شركة لش للتجارة اجراء المقابلات الشخصية للراغبات من النساء في شغل وظيفة (بائعة).

وفي يوم الخميس 7 مارس ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحا المقابلات لشغل عدد من الوظائف الرجالية بالشركة العربية للبلاط تحت مسمي (مهندس مدني، مراقب جودة، فاحص ومدقق جودة، مشغل مكائن، فني ميكانيكا عامه، فني الكترونيات عامه، مندوب مبيعات)، كما ستجري في نفس اليوم المقبلات الشخصية بمقر الغرفة الثامنة صباحا للراغبات من النساء لشغل وظائف بشركة د.كيف القابضة وهي تحت مسمي (مشرفة فرع، مشرفة فترة، محضرة قھوة أول، محضرة قھوة).