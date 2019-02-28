قوات سوريا الديمقراطية تحرر 24 عنصرا من مقاتليها شرق سوريا

وكالات- الوئام

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أنها حررت 24 عنصرا من مقاتليها آسرهم تنظيم داعش في بلدة الباغوز بشرق سوريا.

وقالت “قسد”، في بيان صحفي، اليوم الخميس: “تمكنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير24 مقاتلا من المعتقلين لدى التنظيم منذ أشهر، كما تمكنوا من تأمين ممر آمن للمدنيين.

وأكدت أن عملية إجلاء المدنيين من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي مستمرة في بلدة الباغوز وفي هذا الإطار، وكجزء من أخلاق قوات سوريا الديمقراطية والتزامهم بسلامة المدنيين، ارتأت قوات قسد إيقاف الاشتباكات المباشرة مع عناصر التنظيم، لتجنيب المدنيين أي أضرار محتملة، بعد أن أحكموا الطوق على الإرهابيين في بلدة باغوز.

وأكد القائد الميداني في قوات سوريا عدنان عفرين، لوكالة الأنباء الألمانية أن عملية تحرير الأسرى من قواتنا تتم على دفعات.

وكشف “عفرين” عن عثور قوات سوريا الديمقراطية على مقبرة جماعية في بلدة الباغوز دون تحديد عدد الجثث أو جنسيتهم حتى الآن.

وقالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن الجثث ربما تعود لنساء يزيديات قتلن بعد قصف التحالف لموقع القيادي في التنطيم أبو دجانه الرز”.