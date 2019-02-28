ضحايا داعش.. قوات سوريا الديمقراطية تعثر على مقبرة جماعية في الباغوز

وكالات- الوئام

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها ليزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة انتزعتها القوات من التنظيم مؤخرا.

وقال عدنان عفرين، إن كثيرا من الجثث التي عثر عليها في منطقة الباغوز لنساء، وقال: “طبعا هي موجود بها نساء ورجال، مقطوعين الرؤوس أو بها طلقات نارية طبعا هي حالات وفاة إما بقطع الرأس أو بطلقات نارية”.

وأضاف: “لكن إلى الآن التحقيقات جارية، ولم يثبت إن كان هؤلاء يزيديين أم من ملة أخرى”.

وتعرضت آلاف من نساء الأقلية اليزيدية في العراق للاسترقاق الجنسي من جانب المتطرفين حينما اجتاحوا الحدود عام 2014 واستولوا على مساحات شاسعة من أراضي البلاد.

وقتل ما يربو على ثلاثة آلاف يزيدي في حملة وصفتها الأمم المتحدة فيما بعد بأنها إبادة جماعية مما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ أول ضربات جوية ضد التنظيم المتشدد، وفر آلاف آخرون سيرا على الأقدام ولا يزال كثيرون منهم بعيدا عن ديارهم رغم مرور أكثر من أربع سنوات.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية، وهي الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش في سوريا، إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتشددين على الاستسلام.

وذكرت في وقت سابق، اليوم، أنها حررت 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى التنظيم في بلدة الباغوز.