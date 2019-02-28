خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسي نيجيريا والكونغو بفوزهما في الانتخابات الرئاسية

واس- الوئام

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، هنأه فيه بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له وللشعب النيجيري المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس النيجيري، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديًا حرصه على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالسيد فليكس تشيسكيدي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الكونغو التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.