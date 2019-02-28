النائب العام: المملكة سخرت جميع إمكاناتها لمحاربة الفساد وحماية النزاهة

واس- الوئام

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن المملكة سخرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد متتبعةً بواطن هذه الآفة ومكافحتها وتجفيف منابعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.

وأشار خلال اجتماعه الدوري برؤساء دوائر قضايا الفساد بالإنجازات التي حققتها تلك الدوائر وكان لها الأثر الفاعل في حماية النزاهة وتعزيز الثقة وإحكام الشفافية في كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقال إن النيابة العامة حازت على الثقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , وسدد خطاهما وبارك لهما في أعمالهما بدعمهما السخي والمتواصل لها الذي لا ينقطع ومباركتهما للخطوات والإجراءات التي قامت بها في مكافحة الفساد والقضاء عليه والتي تّوجت بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (24242) وتاريخ 20 / 5 / 1439هـ , القاضي بالموافقة على إنشاء دوائر متخصصة في قضايا الفساد بالنيابة العامة, تتولى التحقيق والادعاء في تلك القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة, وهذا يدل على عظم وثقل المسؤولية التي أنيطت بالنيابة العامة.

وأضاف “المعجب”، أن هذه المهمة العظيمة محاربة الفساد وقطع دابره هو جوهر العمل الذي أنيط بكم, وهي الأمانة التي أولانا إياها ولي الأمر وحرص على قيامنا عليها بكل تفانٍ واقتدار”.

وأكد أن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد يعلمها الجميع وتبوأت بموجبه منزلة رفيعة في مصاف دول المجتمع الدولي المعنى بهذا الجانب, مهيبًا بالجميع بالإخلاص في العمل والحرص كل الحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان, لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محاربة هذه الآفة وتتبعها والقضاء عليها متي ما وجدت وفق خطط واستراتيجيات عالية الدقة في ذلك الشأن تماشياً مع الرؤية الموفقة في هذا الجانب 2030.

واختتم كلمته بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين علي ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام ورعاية, سائلا الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا وأن يكلل الأعمال والجهود المبذولة كافة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.