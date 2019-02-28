اتفاقية تعاون لتشغيل أول مركز صحي وقائي بمكة

مكة - الوئام - حجب العصيمي :

وقعت إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بحي الحمراء اتفاقية مشاركة مجتمعية مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية درهم وقاية؛ لتشغيل المركز الصحي الوقائي بمكة المكرمة، بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، ورئيس مجلس إدارة جمعية درهم وقاية الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سندي.

وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور وائل حمزة مطير أن هذا المركز يعد الأول على مستوى المملكة وهي أول اتفاقية شراكة مجتمعية يعقدها التجمع الصحي؛ لتقديم الخدمات الوقائية لأهالي وزوار مكة المكرمة، متمنياً بأن تشمل هذه التجربة جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة قريباً.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية درهم وقاية الخيرية الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سندي أن هذه الشراكة هي أحد النقاط لتحقيق أهداف الدولة لرؤيتها ٢٠٣٠ حيث تقوم على تقديم خدمات نموذج الرعاية الصحية وهو الوقاية قبل العلاج خاصة في الأمراض المزمنة في كيفية الوقاية منها وأخذ التدابير اللازمة لتجنبها وتجنب آثارها السلبية في حالة الإصابة بها.

وبين أن الجمعية تعد الأولى من نوعها في إنشاء هذا المركز الصحي الوقائي الذي يتماشى مع أهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة حيث ينتمي لهذا المركز أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة من جميع التخصصات الصحية من مختلف الكليات بمكة شاركوا في العديد من الحملات والبرامج التطوعية الصحية في موسم الحج والعمرة بالإضافة للمشاركة في حملة شلل الأطفال مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالخالدية.

وأبانت الدكتور آسيا الرقعان قائد نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية أن نموذج تعزيز الصحة يهدف إلى الوقاية قبل الإصابة بالأمراض ولذلك اتخذت وزارة الصحة عدة طرق واعتمدت عدة مبادرات، حيث تم من خلالها تغطية جميع الاحتياجات من ناحية صحة الفرد والمجتمع والمؤسسات التعليمية والمنشآت الغذائية وغيرها.

فيما أوضح قائد نظام الحفاظ على الصحة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور جاسر الشهري أن هذه الاتفاقية تعد صناعة لنموذج جديد وهو المركز الصحي الوقائي والذي يعد مرحلة أولى لماقبل الرعاية الأولية أي قبل المستشفيات العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يقوم بالدور الوقائي من خلال سحب الخدمات الوقائية من بعض المراكز الصحية كمرحلة أولى؛ لتقديمها للمستفيدين، بحيث تتفرغ هذه المراكز الصحية للخدمات العلاجية وكذلك للخدمات التي تنتقل من المستشفيات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتنفيذ مبادرات أنظمة نموذج الرعاية.

ومن أمثلة الخدمات التي يقدمها المركز الوقائي تطعيمات الحملات، الصحة المدرسية، والتثقيف الصحي بالمجتمع والصحة الوقائية في موسمي العمرة والحج، وغيرها من الخدمات التي سيتم إطلاقها تدريجياً.

وأوضح أن المركز نفذ قبل أسبوعين حملة تطعيم شلل الأطفال بمركز صحي الخالدية بإشراف إدارة المراكز الصحية بالصحة العامة وتنفيذ جمعية درهم وقاية، وقد بلغ عدد الأطفال المطعمين أكثر من ٣٣٠٠ طفل، مبيناً بأن القيمة الاقتصادية لهذا المشروع تتجاوز ١٨٠ ألف ريال بأكثر من ١٢٠٠ ساعة تطوع بمشاركة ٥٣ متطوع ومتطوعة على مدار ٥ أيام في الفترة المسائية، فيما تفرغ موظفي مركز صحي الخالديةلتقديم الخدمات العلاجية في الفترة الصباحية.