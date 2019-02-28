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سيوجهها له نائب عام الاحتلال

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .. اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .. اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي
weam.co/576630
الوئام-متابعات

يعتزم المدعي العام في الكيان المحتل توجيه تهما جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في3 قضايا فساد.
ويزيد القرار المرتقب من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.
و قال تلفزيون الإحتلال ، اليوم، الخميس نقلا عن وزارة العدل سوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل نيسان حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.
وينفي نتنياهو، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.

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