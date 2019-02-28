في البرازيل.. زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي دبلوماسيين ويعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، اليوم، مؤتمرا صحفيا في برازيليا، بعد لقاء يجمعه بالرئيس جاير بولسونارو، ودبلوماسيين يمثلون دولا اعترفت به رئيسا بالوكالة في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة.

وبعد هذه الزيارة التي لم يعلن عنها إلا قبل ساعات من حدوثها والهادفة إلى حصول المعارض على مزيد من الدعم، من المقرر أن يعود غوايدو إلى فنزويلا التي غادرها رغم أمر قضائي بمنعه من السفر.

وقد يتعرض غوايدو للتوقيف الفوري كما سبق أن حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي الوقت الذي سيجري فيه غوايدو لقاءاته في برازيليا دعي مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروعي قرارين متنافسين حول فنزويلا أحدهما طرحته موسكو والآخر واشنطن وكلاهما مصيره الفشل على الأرجح.

ويجسد ذلك الانقسام الدولي حول فنزويلا حيث تدعم دول مثل الصين وروسيا وكوبا وإيران وسوريا مادورو في حين يلقى زعيم المعارضة دعما من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة والبرازيل وغالبية دول الاتحاد الاوروبي.

ووصل غوايدو الى العاصمة البرازيلية أمس قادما من كولومبيا حيث عاين عملية ايصال مساعدات لفنزويلا. وعطلت قوات الأمن الفنزويلية على الحدود وصول هذه المساعدة السبت الماضي إضافة إلى أطنان من الأغذية والأدوية كان يفترض أن تصل عبر حدود البرازيل مع فنزويلا.

ومن المقرر أن يجتمع غوايدو برئيس البرازيل اليميني المتشدد جاير بولسونارو وهو أحد أبرز داعميه الإقليميين ومناهض بشدة للانظمة اليسارية. وقال أوتافيو ريغو باروس المتحدث باسم الرئاسة إن رئيس البرازيل “سيستقبل غوايدو في إطار زيارة شخصية”. كما سيجتمع زعيم المعارضة الفنزويلية بوزير الخارجية البرازيلي ايرنستو أروجو الذي زار الحدود مع كولومبيا ليعبر عن دعم البرازيل “لاشقائها الفنزويليين”.