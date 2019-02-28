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بعد اجتماع في أبوظبي

الأمم المتحدة: اتفاق بين حفتر والسراج على تنظيم انتخابات

الأمم المتحدة: اتفاق بين حفتر والسراج على تنظيم انتخابات
weam.co/576634
الوئام-متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر اتفقا على “إنهاء المرحلة الانتقالية” في ليبيا “من خلال انتخابات عامة”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقداه الأربعاء في أبوظبي، بحسب تغريدة للبعثة على حسابها على “تويتر” قالت فيها إن الاتفاق تناول أيضا “سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.
ولم تعط الأمم المتحدة تفاصيل إضافية،وكان آخر لقاء بين حفتر والسراج قبل لقاء ابوظبي، تم في باريس في مايو 2018 حيث تعهدا بتنظيم انتخابات في العاشر من ديسمبر 2018 لكن ذلك لم يتحقق.

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