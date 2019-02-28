استقالة وزير بريطاني احتجاجا على خطة ماي للتصويت على تمديد “بريكست”

أعلن وزير دولة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية المنتمية إلى حزب المحافظين، تيريزا ماي، استقالته اعتراضا على خطتها لإجراء تصويت برلماني على تمديد مفاوضات خروج البلاد من

الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال النائب عن حزب المحافظين جورج يوستيس وزير الدولة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن الحكومة “لا تستطيع التفاوض على نجاح (بريكست) ما لم نكن مستعدين لتحمل الصعاب”.

وكتب يوستيس في استقالته “أخشى أن تؤدي التطورات خلال الأسبوع الجاري إلى وقوع سلسلة من الأحداث، تؤدي لأن يفرض الاتحاد الأوروبي شروط أي تمديد مطلوب وامتهان كرامة بلادنا في نهاية المطاف”.