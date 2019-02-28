مصر تعلن رؤساء مجموعات كأس أمم أفريقيا

قرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تعيين عامر حسين رئيساً لمجموعة الاسكندرية في البطولة التي تستضيفها مصر في الصيف

المقبل.

وعين أبو ريدة محمد شيحة وكيل اللاعبين رئيساً لمجموعة الإسماعيلية، وعز الدين أحمد رئيسا لمجموعة السويس، ومحمد ياسين رئيساً لمجموعة بورسعيد، ووليد مهدي مساعد رئيس

للمجموعة التي ستجرى مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو المقبل حتى 19 يوليو في 5 مدن مصرية هي القاهرة والأسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.