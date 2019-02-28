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لتعمده أخذ إنذار

إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا

إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا
weam.co/576650
الوئام-متابعات

أعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)،اليوم، إيقاف مدافع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس مباراتين لتعمده نيل بطاقة صفراء ضد أياكس امستردام الهولندي خلال مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان قلب الدفاع الدولي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، الى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي – بسبب تراكم الانذارات – عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلا من المخاطرة بنيل انذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.
وبموجب هذا القرار، سيغيب راموس عن إياب ثمن النهائي في 5 مارس المقبل، وعن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه الى هذا الدور.

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