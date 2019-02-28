التعليقات: 0

في مفاوضات متقدمة

بلومبرج: أوبر تعتزم شراء كريم

بلومبرج: أوبر تعتزم شراء كريم
weam.co/576652
الوئام-متابعات

قالت بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن أوبر تكنولوجيز في مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط كريم نتوركس التي مقرها دبي.
وقال التقرير إن الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن صفقة في صورة نقد وأسهم تجعل قيمة كريم حوالي ثلاثة مليارات دولار.
ولم ترد أوبر وكريم حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

روابط ذات صلة

هيئة النقل العام: 100 مليون رحلة عبر تطبيقات توجيه المركبات

هيئة النقل العام: 100 مليون رحلة عبر تطبيقات توجيه المركبات

“الصحة” تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل خلال هذه الفترة

“الصحة” تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل خلال هذه الفترة

“كريم” تعلن عن اختراق إلكتروني لبيانات الشركة .. و تنصح عملائها

“كريم” تعلن عن اختراق إلكتروني لبيانات الشركة .. و تنصح عملائها

مصر تسمح لــ«أوبر وكريم» بمواصلة النشاط

مصر تسمح لــ«أوبر وكريم» بمواصلة النشاط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>