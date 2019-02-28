بلومبرج: أوبر تعتزم شراء كريم

الوئام-متابعات

قالت بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن أوبر تكنولوجيز في مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط كريم نتوركس التي مقرها دبي.

وقال التقرير إن الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن صفقة في صورة نقد وأسهم تجعل قيمة كريم حوالي ثلاثة مليارات دولار.

ولم ترد أوبر وكريم حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.