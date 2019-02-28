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أمطار غزيرة تغرق الأردن

أمطار غزيرة تغرق الأردن
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شهدت محافظات الأردن اليوم، أمطارا غزيرة تسببت في تعطل طرق سريعة، كما أغرقت منازل مواطنين ومحال تجارية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالأردن في بيان صحفي أنها تعاملت منذ بداية المنخفض الجوي ولغاية الساعة الرابعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) مع ما يقارب (2000) حادث مداهمة المياه للمنازل وجنوح  بعض المركبات عن الطرق.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني إنه ورد بلاغ لغرف العمليات عن فقدان شخص/ 40 عاما/ جرفه سيل.
وأطلق نشطاء وسم “عمّان تغرق”، وذلك بسبب تحول كثير من الشوارع إلى برك  مائية، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة خشية وقوع ضحايا، أو أضرار مادية جسيمة.

 

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