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مستشار ترامب: واشنطن وبكين على وشك توقيع “اتفاق تاريخي”

مستشار ترامب: واشنطن وبكين على وشك توقيع “اتفاق تاريخي”
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باتت الولايات المتحدة والصين على وشك توقيع “اتفاق تاريخي” سيحمل بكين على وقف إعاناتها للشركات الحكومية، وفقا لمستشار البيت الأبيض.

وقال لاري كودلو في حديث لقناة “سي أن بي سي”، إن لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، سيبرم خلاله هذا الاتفاق، يتوقع أن يعقد “في أواخر شهر مارس”.

وأضاف أن “التقدّم (في المفاوضات) كان مذهلاً أعتقد أننا متجهون نحو اتفاق تاريخي”.

وتابع: “الاتفاق سيتناول كل المواضيع الحساسة من بينها مسألة العملة الصينية، حيث يقول الأميركيون إن الصينيين يخفضون قيمة اليوان بشكل مقصود لتعزيز صادراتهم”.
وشدد كودلو على أنه إذا لم يثبت أي تلاعب في قيمة العملة الصينية، فإن الأميركيين سيعملون على الحصول على اتفاق يفرض على الصينيين إطلاع الإدارة الأميركية على “كل تدخل في السوق” يقوم به البنك المركزي.

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