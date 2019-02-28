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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قمع المتظاهرين في السودان

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قمع المتظاهرين في السودان
weam.co/576680

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بيان إنه يتابع الوضع في السودان، واصفا الحملة الأخيرة على المتظاهرين بأنها “مزعجة للغاية”.
وجاء في البيان “الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تطلق الحكومة السودانية سراح
جميع الصحفيين وأعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين الآخرين المحتجزين”.
وأضاف البيان ” ينبغي إجراء تحقيق مستقل في أحداث الوفيات ومحاسبة
المسؤولين عن الانتهاكات”.
وفي وقت سابق اليوم، خرج الآلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء
العاصمة السودانية الخرطوم في تظاهرات ، في تحد واضح لإعلان حالة
الطوارئ وحظر التظاهرات.
وعلى غير العادة عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون اللجوء لإطلاق  الغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الامنية في  حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.
وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم اليوم محاكمة عشرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ في محاكمات فورية.

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