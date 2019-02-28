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في بيان

عشية تظاهرات متوقعة .. منظمة العفو الدولية تدعو قوات الأمن الجزائرية الى “ضبط النفس”

عشية تظاهرات متوقعة .. منظمة العفو الدولية تدعو قوات الأمن الجزائرية الى “ضبط النفس”
weam.co/576691
الوئام-متابعات

دعت منظمة العفو الدولية، مساء الخميس، قوات الأمن الجزائرية إلى “ضبط النفس” في التعامل مع المتظاهرين ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسا/أبريل، وذلك عشية تظاهرة معلنة.
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات سلمية حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999
ولم تتدخل الشرطة لمنع هذه التظاهرات حتى تلك التي شهدتها العاصمة حيث يمنع أي شكل من أشكال التظاهر منذ 2001.
وقالت المنظمة في بيان نشر عشية تظاهرات جديدة منتظرة الجمعة في أرجاء البلاد “مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة (…) ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية”.
وذكرت العفو الدولية أن “العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي”.
وأوضحت انه على الشرطة ان لا تلجأ الى استخدام القوة إلا “كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى”.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية الى ان “الاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتجمع”، ودعت السلطات الجزائرية الى “ضمان تمكين الصحفيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية”.

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