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تفاصيل تدشين “مزاد النخبة لنوادر الإبل”.. أعلى صفقة بـ600 ألف ريال

تفاصيل تدشين “مزاد النخبة لنوادر الإبل”.. أعلى صفقة بـ600 ألف ريال
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تحت شعار “مزاد النخبة لنوادر الإبل”، دشن فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، اليوم، أكبر وأول مزاد منظم من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، على هامش النسخة الثالثة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.
وحضر المئات من كبار ملاك الإبل في السعودية والخليج وآلاف الجماهير الذي اصطفوا بالقاعة التي دشنت خصيصًا للمزاد.
ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى مبلغ 600 ألف ريال قيمة “بكرة مجهم”، بينما وصل أعلى سوم في المزاد مليونين و600 ألف ريال قيمة “بكرة وضحاء”، التي تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج، غير أن مالكها رفض البيع رغبةً في سعر أعلى.
وشهد مزاد اليوم دخول 8 إبل من أشهر إبل الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، واستمر أكثر من 3 ساعات؛ ما دعا إدارة نادي الإبل إلى تمديد المزاد إلى يوم ثانٍ أيضًا غدًا الجمعة نزولاً عند رغبة الجماهير والملاك.

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