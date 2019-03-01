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على ذمة التحقيق

حبس 6 أشخاص على ذمة التحقيق في حادث حريق محطة قطارات مصر

حبس 6 أشخاص على ذمة التحقيق في حادث حريق محطة قطارات مصر
weam.co/576701
الوئام-متابعات

أمر النائب العام المصري،اليوم الخميس، بحبس ستة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادث تصادم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة واشتعال النار فيه أمس.
وقال النائب العام في بيان، إنه أمر بحبس سائق القطار ومساعده وسائق قطار آخر وثلاثة من موظفي السكة الحديد أربعة أيام.
كانت وزيرة الصحة هالة زايد قالت اليوم الخميس إن عدد قتلى الحادث ارتفع إلى 22. وذكر التلفزيون الرسمي أمس أن 25 شخصا قتلوا
لكن وزيرة الصحة عدلت الرقم لاحقا إلى 20 وقالت إن 43 أصيبوا.

وذكر النائب العام أمس أن تحقيقا أوليا أشار إلى أن السائق خرج
من القطار ليتحدث إلى سائق آخر دون أن يجذب مكابح (فرامل) اليد مما
تسبب في تحرك الجرار بسرعة واصطدامه برصيف أسمنتي.
وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات الجرار وهو يدخل
مسرعا إلى الرصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، ثم
يتحول إلى كرة هائلة من اللهب.
وقال وزير النقل هشام عرفات إن خزان وقود الجرار الذي يعمل
بالديزل انفجر. وقدم الوزير استقالته في وقت لاحق.
وذكر مصدر بالحكومة أن وزير الكهرباء محمد شاكر سيتولى مهام
وزير النقل بصفة مؤقتة.

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