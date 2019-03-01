الجبيل تستضيف غداً الجمعة بطولة السيارات اللاسلكية

الوئام-الرياض

تنطلق غداً الجمعة على شاطئ الفناتير بالجبيل بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم”ضمن برنامجه الزمني الداخلي للموسم الحالي .

ويشارك في البطولة 94 متسابقاً سيتنافسون في 4 فئات هي ساند دراق بنزين (26 ) متسابقاً وساند دراق كهرباء (40 ) متسابق ودرفت دفع رباعي (16 )متسابقاً ودرفت دفع خلفي (12 ) متسابقاً ، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وكان اتحاد اللعبة قد أعلن في وقت سابق عن العديد من الاشتراطات الخاصة بالمسابقة والتسجيل في الموقع الإلكتروني للبطولة للراغبين بالمشاركة.