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بمشاركة 94 متسابقاً في 4 فئات

الجبيل تستضيف غداً الجمعة بطولة السيارات اللاسلكية

الجبيل تستضيف غداً الجمعة بطولة السيارات اللاسلكية
weam.co/576702
الوئام-الرياض

تنطلق غداً الجمعة على شاطئ الفناتير بالجبيل بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم”ضمن برنامجه الزمني الداخلي للموسم الحالي .
ويشارك في البطولة 94 متسابقاً سيتنافسون في 4 فئات هي ساند دراق بنزين (26 ) متسابقاً وساند دراق كهرباء (40 ) متسابق ودرفت دفع رباعي (16 )متسابقاً ودرفت دفع خلفي (12 ) متسابقاً ، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.
وكان اتحاد اللعبة قد أعلن في وقت سابق عن العديد من الاشتراطات الخاصة بالمسابقة والتسجيل في الموقع الإلكتروني للبطولة للراغبين بالمشاركة.

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