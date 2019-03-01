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تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية

طقس اليوم: عواصف ترابية على الرياض والجوف والقصيم

طقس اليوم: عواصف ترابية على الرياض والجوف والقصيم
weam.co/576706
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تسبب في تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ومن ثم يصل تأثير ذلك إلى منطقة نجران، وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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