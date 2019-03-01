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بشأن ما حدث في ذهاب دور الـ16

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على يونايتد وسان جيرمان

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على يونايتد وسان جيرمان
weam.co/576720
باريس- الوئام:

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عقوبات قوية على ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بشأن ما حدث في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم نادي مانشستر يونايتد 16 ألف يورو بسبب مخالفة لوائح السلامة والأمن وفقاً للمادة 38.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر توقيع عقوبة على باريس سان جيرمان الفرنسي بدفع 41 ألف يورو كغرامة بسبب الألعاب النارية وإلقاء بعض الأشياء داخل الملعب خلال فوزهم على يونايتد 2-0 في ملعب أولد ترافورد.

وفي الوقت نفسه تلقى نادي ريال مدريد صدمة قوية بعدما قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف راموس مدافع الفريق مباراتين بسبب تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء أياكس الماضي.

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