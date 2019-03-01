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في قمة الدوري الإسباني

قبل الكلاسيكو.. مدرب الريال يجّهز للثأر من برشلونة 

قبل الكلاسيكو.. مدرب الريال يجّهز للثأر من برشلونة 
weam.co/576725
مدريد- الوئام:

يبحث مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، عن الثأر عقب خسارة فريقه أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل في الدوري، حيث من المتوقع أن يقوم المدرب ببعض التغييرات في تشكيل الفريق.

في ظل مواجهة الفريق الكاتالوني في الكلاسيكو الثاني بينهما خلال ثلاثة أيام فقط، بخلاف مواجهة أياكس أمستردام في إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يراهن عليها “الميرينغي” بكل ما يملك، سيضطر سولاري لإجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق، وذلك حتى لا يفقد حظوظه في ثاني الألقاب خلال نفس الأسبوع.

ففي مركز حراسة المرمى، سيعود البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة عرين “الملكي” بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي خاض مباريات بطولة كأس الملك، ونظراً لخروج الفريق من المسابقة ليتبقى له مباريات للمشاركة بها حتى نهاية الموسم، إلا إذا قرر سولاري الدفع به في إحدى مباريات الدوري “الليغا”.

وفي مركزي ظهيري الجنب، تشير جميع الأمور إلى أنه لن يتم الدفع بكل من داني كارباخال، وسيرجيو ريغيلون، لتوفير مجهوداتهما لمواجهة فريق أياكس المدجج بعنصر الشباب، والدفع بكل من ألبارو أودريوزولا ومارسيلو بدلاً منهما.

وفي قلب الدفاع، من المفترض أن يشارك القائد راموس ورافائيل فاران إذا تعافى من الإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو.

وبغياب ناتشو فرنانديز للإيقاف، سيضطر المدرب الأرجنتيني للاعتماد على خيسوس باييخو، أو لاعب فريق الناشئين خابي سانشيز.

وفي ظل إيقاف راموس مبارتين بدوري الأبطال، سيؤدي ذلك إلى عدم التعجل في الدفع بفاران السبت المقبل، حتى يتمكن من خوض لقاء أياكس.

وفي الهجوم، من الممكن أن يحظى كل من الويلزي غاريث بيل، وماركو أسينسيو، بفرصة المشاركة منذ البداية أمام البلاوغرانا، حيث يرغب سولاري في استعادة القوة الهجومية التي افتقدها في الكلاسيكو الماضي.

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